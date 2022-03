In Luxemburg : Bürger wollen Bauprojekte in Junglinster verhindern

JUNGLINSTER – Mehrere Einwohner der Gemeinde wehren sich gegen zwei Bauprojekte. Sie haben entsprechende Petitionen verfasst.

In Junglinster ist ein neues Parkhaus geplant. So soll es aussehen.

Aus Sorge um die Sicherheit der Kinder in der Ecole Loupescht und gegen das Verschwinden der «letzten Grünfläche im Dorfzentrum» wehrt sich eine Gruppe von Bürgern in Junglinster gegen zwei von der Gemeinde getragene Bauprojekte.

Anstelle des derzeitigen Parkplatzes in der Nähe des Kindergartens ist ein Parkdeck geplant. «Dieses Parkhaus wird zu einer Intensivierung des Verkehrs führen, was sich auf die Sicherheit der Kinder, die die Schule besuchen, auswirken wird. Außerdem werden die Eltern mehr Zeit brauchen, um ihre Kinder abzusetzen und für Feste und Veranstaltungen im Dorf gibt es dann weniger Platz», sagt Marie-Claire, die in der Nähe wohnt.

Parkplätze am Bahnhof fallen weg

Der Bürgermeister wollte auf Anfrage keine weiteren Informationen zu diesen Projekten geben. Im Schriftverkehr mit den Bürgern erklärte das Schöffenkollegium, dass der Parkplatz dadurch gerechtfertigt sei, dass die Parkplätze in der Rue de la Gare und am Place de la Gare wegfallen würden. Was das Maison Relais betrifft, so wolle man Schule, Maison Relais, Spielplatz, Sporthallen und Kulturzentrum an einem Ort zusammenführen, damit die Bürger nicht mehr so oft ins Auto steigen müssen.