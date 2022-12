Bobësch: Bürgerinitiative protestiert gegen Abholzungen

Ein Verein hatte eine Klage gegen das Projekt eingereicht. Die Anhörung soll am Montag stattfinden.

11. Dezember: Gegner demonstrierten am Samstag gegen die Abholzung im Wald zwischen Niederkerschen und Sassenheim.

Ein Kran, Kettensägen: Hundertjährige Bäume sind am Samstag im Wald zwischen Niederkerschen und Sassenheim im Rahmen der Absenkung einer Gasleitung entlang der CR110 gefällt worden. Obwohl die Straßenbaubehörde darauf hingewiesen hat, dass die Baumfällungen in den Wäldern Bobësch und Zämerbësch auf das «absolut notwendige Minimum» beschränkt werden und dass «alle Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz der Fledermäuse getroffen werden», haben einige Dutzend Gegner am Samstag gegen die Bauarbeiten demonstriert.