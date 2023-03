Joe Biden : Bürgerinnen und Bürger können US-Bankensystem vertrauen

Nach der Pleite der Silicon Valley Bank in den USA hat Präsident Joe Biden die Stabilität des US-Bankensystems zugesichert. Die Menschen «können Vertrauen haben, dass das Bankensystem sicher ist», sagte der Präsident am Montag in Washington. «Ihre Einlagen werden da sein, wenn Sie sie brauchen», fuhr er fort.