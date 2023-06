Toppenstedt, Deutschland: Bürgermeister fuhr Radlader bei tödlichem Unfall mit Kleinkind und Vater

1 / 4 Im deutschen Toppenstedt im Bundesland Niedersachsen ist es zu einem tragischen Unfall gekommen, als sich Personen in einem Käfig befanden, der an einem Radlader befestigt war. Polizei Als der Käfig plötzlich abbrach, starben zwei Personen. Zehn weitere Kinder wurden teils schwer verletzt. imago/Ralph Peters Der Fahrer des Radladers war der Bürgermeister von Toppenstedt, der 44-jährige Stefan I. CDU Salzhausen

Bei einem Unfall in Toppenstedt (Landkreis Harburg) in Niedersachsen sind am Samstagabend ein kleiner Junge (5) und ein Mann (39) gestorben. In einem Zeltlager wurde eine Gruppe von Vätern mit ihren Söhnen in einer Metallbox von einem Radlader aufgehoben und über einen Feldweg gefahren, wobei sich die Box löste und die Gruppe auf den Boden stürzte. Der Fahrer des Radladers war der Bürgermeister von Toppenstedt.

«Ja, es ist fürchterlich», sagt der Vater des 44-jährigen Stefan I., als er von «Bild» gefragt wird, ob sein Sohn gefahren sei. Dieser sei zurzeit nicht in der Lage zu sprechen. I. sei mit zwei seiner eigenen Kinder im Zeltlager gewesen und eines davon müsse noch immer im Krankenhaus behandelt werden. Nach dem Unfall wird gegen den Bürgermeister wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.

So kam es zum Unfall

Der Unfall ereignete sich während eines Zeltlagers, das Väter mit ihren Kindern im Kindergartenalter veranstaltet hatten. Dabei sei eine Gruppe «zur Belustigung» von einem Radlader über einen Feldweg gefahren worden, sagte der Feuerwehrsprecher. Die Personen waren währenddessen in einer Art Gitterbox, die der Radlader nach oben gehoben hatte.

Bei einer Ausfahrt brach die Box ab und stürzte auf den Boden. Dabei wurden mehrere Personen in der Box und am Boden verletzt. Zehn weitere Kinder wurden zum Teil schwer verletzt, vier von ihnen mussten mit Helikoptern in Krankenhäuser gebracht werden.

Hydraulikschlauch war gerissen

Laut Polizei ist das Unglück mutmaßlich durch einen gerissenen Hydraulikschlauch ausgelöst worden. Dadurch habe sich die Box vom Bagger gelöst und sei heruntergefallen.

Wie viele Personen an dem Zeltlager teilgenommen hatten, wurde zunächst nicht bekannt. Am Samstagabend waren noch einzelne Zelte auf der Wiese zu sehen, die der Gemeinde gehören soll. Es habe sich nicht um eine Kita-Veranstaltung gehandelt, sagte die stellvertretende Leiterin des Integrativen Kindergartens Toppenstedt am späten Samstagabend der DPA. Das Zelten sei privat organisiert worden.