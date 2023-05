Reisewarnung: Bürgerrechtler warnen schwarze Amerikaner vor Urlaub in Florida

Der republikanische Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, unterzeichnete am 15. Mai 2023 ein heiß umstrittenes Gesetz, das die Bemühungen von Hochschulen und Universitäten zur Förderung der Gleichberechtigung auf dem Campus zunichte macht, während er im Vorfeld einer erwarteten Präsidentschaftskandidatur sein politisch äußerst rechtes Profil schärft.

Die US-Bürgerrechtsorganisation NAACP hat Angehörige von Minderheiten vor möglichen Gefahren bei einem Urlaub in Florida gewarnt. Die Politik unter dem dortigen republikanischen Gouverneur Ron DeSantis sei «offen feindselig gegenüber Afroamerikanern, People of Color und LGBTQ+-Personen», teilte die NACCP mit, eine der führenden Organisationen der schwarzen Bürgerrechtsbewegung in den USA.