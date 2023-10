Bürste oder Kamm: Welche Bürste ist die richtige für Deinen Haartyp?

Wohl fast alle von uns haben eine, viele benutzen sie täglich, aber kaum jemand denkt viel über sie nach: die Haarbürste. Dabei kommen die Stylingtools nicht umsonst in diversen Preisklassen, Formen und Modellen – jede Bürste hat ihr Spezialgebiet. Gut möglich, dass Deine Version für Deinen Haartyp alles andere als perfekt ist. Höchste Zeit, Licht ins Dunkel zu bringen und zu klären, welche Haarbürste was kann.

Paddle Brush

Rundbürste

Wer feines Haar hat und für etwas Volumen sorgen möchte, ist mit der Rundbürste perfekt beraten: Setze sie unter einer Haarpartie am Haaransatz an und föhne Deine Haare trocken. Auch die Spitzen bekommen Schwung, wenn Du sie unten über die Bürste drehst – mit etwas Übung liegt eine perfekt sitzende Föhnfrisur drin. Menschen mit kurzen Haaren kommen mit einer kleinen Bürste am besten aus, der Durchmesser wird mit der Haarlänge größer.