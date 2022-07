Energie : Bund erwägt Übernahme von 30 Prozent an Uniper

Der Bund erwägt einem Medienbericht zufolge die Übernahme von 30 Prozent der Anteile am kriselnden Gasversorger Uniper.

Der Bund erwägt einem Medienbericht zufolge die Übernahme von 30 Prozent der Anteile am kriselnden Gasversorger Uniper.

Der Bund erwägt einem Medienbericht zufolge die Übernahme von 30 Prozent der Anteile am kriselnden Gasversorger Uniper. Zusätzlich könnte der Bund die bestehenden Kredite der staatlichen KfW-Förderbank von zwei auf acht Milliarden Euro aufstocken, um kurzfristig Liquidität für Ersatzbeschaffungen von Gas bereitzustellen: Dies geht aus einem Papier des Bundeswirtschaftsministeriums an den Klima- und Energieausschuss des Bundestags hervor, aus dem das «Handelsblatt» am Mittwoch zitierte.