Schweiz : Bundesanwaltschaft stellt Verfahren gegen Fifa-Boss Infantino ein

Hohe Kosten gerechtfertigt

Die Begründung der Fifa lautete wie folgt: Der Linienflug am selben Tag sei abgesagt worden, worauf Infantino auf den Privatflug ausgewichen sei, um einen Termin in Genf wahrnehmen zu können. Dabei sei es um die Einsitznahme des ehemaligen Präsidenten des Europäischen Gerichtshofes, Vassilios Skouris (75), in die Ethikkommission der Fifa gegangen.

Skouris wurde in der Folge am am 11. Mai 2017 durch den Kongress als oberstes Organ der Fifa in Bahrain im Rahmen eines ordentlichen Wahlgangs für eine vierjährige Wahlperiode als Vorsitzender der rechtsprechenden Kammer der Fifa-Ethikkommission gewählt.