Kritik an EZB : Bundesbankpräsident fordert entschlossenen Kampf gegen Inflation

Bundesbank-Präsident Joachim Nagel hat erneut ein entschlossenes Handeln gegen die Rekord-Inflation in der Eurozone gefordert. Ein neues Anti-Kriseninstrument der Europäischen Zentralbank sieht er kritisch.

Bundesbank-Präsident Joachim Nagel hat erneut ein entschlossenes Handeln gegen die Rekord-Inflation in der Eurozone gefordert. «Je zögerlicher die Geldpolitik jetzt handelt, desto mehr läuft sie Gefahr, in eine Situation zu geraten, in der sie später umso abrupter und stärker straffen müsste, um Preisstabilität zu gewährleisten», warnte Nagel am Montag in Frankfurt. Es gelte nun mit voller Konzentration die Inflation zu bekämpfen. Ein neues Anti-Kriseninstrument der Europäischen Zentralbank sieht er kritisch.