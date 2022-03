Wegen Missbrauch verurteilt : Bundesgerichtshof gibt Luxemburger Recht

TRIER - Nach seiner Verurteilung zu drei Jahren Haft wegen Missbrauchs und Körperverletzung hat ein Luxemburger mit Erfolg das Urteil der Richter aus Trier angefochten.

Wegen Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung war ein 35-jähriger Luxemburger im April vor dem Trierer Landgericht zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Der Mann, der in Bitburg lebt, sollte zudem in der Psychiatrie untergebracht. Er legte Berufung ein und bekam vor dem Bundesgerichtshof Recht: Sein Fall muss neu verhandelt werden. Denn die Trierer Richter hatten das Krankheitsbild des Angeklagten nicht ausreichend begründet, um ihn in die Psychiatrie zu schicken, so der Bundesgerichtshof. Der Fall muss nun neu aufgerollt werden.