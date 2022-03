Deutschland : Bundeskartellamt nimmt hohe Spritpreise in den Blick

Die Rohölpreise sinken, nur die Preise für Benzin und Diesel nicht. Im Auftrag des Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) soll das Kartellamt die Situation nun prüfen.

Trotz abnehmender Rohölpreise sinken die Kosten für Benzin und Diesel bisher kaum. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat deshalb am Mittwoch das Bundeskartellamt um eine Prüfung der Situation gebeten. Die Behörde solle «bei jeglichem Hinweis auf missbräuchliches Verhalten tätig» werden. Die Spritpreise hatten sich laut ADAC trotz sinkender Rohölpreise zuletzt auf «sehr hohem Niveau» stabilisiert. Das Bundeskartellamt kündigte an, alle Marktstufen zu prüfen.

Die Ölpreise auf dem Weltmarkt waren zuletzt wieder gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Sorte Brent wurde am Mittwoch für rund 100 Dollar (knapp 91 Euro) gehandelt, dies entsprach laut ADAC einem Preisrückgang um 25 Dollar im Vergleich zur Vorwoche.

Der Grund, weshalb die Preise an den Tankstellen trotz des gesunkenen Rohölpreises zunächst nicht zurückgingen, liege in den Marktverwerfungen durch den Ukraine-Krieg. Zudem verdienten die Mineralölkonzerne in ihrem Raffineriegeschäft «derzeit kräftig mit», kritisierte der ADAC.