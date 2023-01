Deutschland : Bundeskartellamt nimmt Paypal ins Visier

Der Online-Bezahldienst hat weltweit mehr als 400 Millionen Nutzer. In Deutschland wird nun das Bundeskartellamt wegen des Verdachts der Behinderung von Wettbewerbern und Beschränkungen des Preiswettbewerbs tätig.

Das Bundeskartellamt hat ein Verfahren gegen den Online-Bezahldienst Paypal wegen des Verdachts der Behinderung von Wettbewerbern und der Beschränkung des Preiswettbewerbs eingeleitet. Anlass seien die in den Nutzungsbedingungen von Paypal für Deutschland festgelegten «Regeln zu Aufschlägen» und zur «Darstellung von Paypal», teilte die Wettbewerbsbehörde am Montag in Bonn mit.