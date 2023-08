Bundesliga: Polizist greift beim Spielen mit Wasser nach Waffe

Der Schuss kam dabei aus dem Auto der Polizei. Wie diese am Abend bestätigte, löste sich ein Schuss bei einer Dienstwaffe. Der Schütze wurde suspendiert.

Die Fans von Mönchengladbach fanden nach dem Bundesliga-Spiel gegen Augsburg ein Einschussloch an ihrem Reisetransporter.

Auf dem Feld der WWK-Arena in Augsburg spielte sich am Samstagnachmittag eine verrückte Achterbahnfahrt zwischen dem heimischen FC Augsburg und Borussia Mönchengladbach (4:4) ab. Vor dem Stadion kam es derweil zu einem höchst außergewöhnlichen und nicht ungefährlichen Vorfall bei der Polizei. Ein Schuss hatte sich in einem Polizeiwagen auf dem Augsburger Stadiongelände aus einer Dienstwaffe gelöst. Dieser hatte die Scheibe des Fahrzeugs durchschlagen und den Transporter der Fanbetreuung Mönchengladbach getroffen. Der Schütze und drei weitere Beamte erlitten demnach Knalltraumata, ein Polizist wurde durch Glassplitter im Gesicht verletzt.