Europäische Haftbefehle : Bundespolizei liefert drei Straftäter nach Luxemburg aus

WASSERBILLIGERBRÜCK – Gewaltdelikte, Eigentumsdelikte und mehrere Verkehrsvergehen: Drei per europäischem Haftbefehl gesuchte Straftäter sind am Donnerstag an die Luxemburger Behörden überstellt worden.

Die drei Männer müssen sich in Luxemburg jeweils wegen mehrerer Vergehen verantworten. (Symbolbild) Police Grand-Ducale

Die deutsche Bundespolizei hat am Donnerstag am Grenzübergang Wasserbilligerbrück drei Straftäter nach Luxemburg ausgeliefert, wie die Polizeiinspektion Trier am Freitag mitteilt. Gegen die drei Männer, die in der Justizvollzugsanstalt Trier einsaßen, lagen demnach europäische Haftbefehle vor.

Ein 41-jähriger Serbe muss sich wegen mehrerer Gewaltdelikte im Jahr 2018 verantworten, einem 49-jährigen Griechen werden mehrere Eigentumsdelikte vor sieben Jahren in Luxemburg-Stadt vorgeworfen.

2021 hatte das Bezirksgericht Diekirch einen 37-jährigen Griechen wegen zehn Verkehrsvergehen zu einer Haftstrafe von 720 Tagen verurteilt. Er muss laut Polizei nun noch 675 Tage im geschlossenen Vollzug in Luxemburg verbringen, 45 Tage hat er bereits in Untersuchungshaft verbracht.