Wasserbilligerbrück : Bundespolizei und Police übergeben zwei Straftäter

WASSERBILLIG/LANGSUR – Die deutsche und luxemburgische Polizei haben am Freitag am Grenzübergang gegenseitig zwei Straftäter überstellt.

Die Bundespolizei Trier hat am Freitag vergangener Woche am Grenzübergang Wasserbilligerbrück einen mutmaßlichen, gesuchten Einbrecher an die Police Grand-Ducale übergeben, wie die Polizei am Montag mitteilt. Auf den 29-jährigen Rumänen war ein Europäischer Haftbefehl ausgestellt. Er wird beschuldigt, in den Jahren 2017 und 2019 Einbrüche in Luxemburg begangen zu haben.