Basketball : Bundespräsident Steinmeier würdigt Nowitzki: «Dauerhaft ein Held»

«Wir wollen einen der besten Basketballspieler aller Zeiten ehren. Lieber Dirk Nowitzki, Ihre Rekorde und Erfolge sind legendär. Respekt und Achtung Ihnen gegenüber sind nach wie vor riesengroß. Ein Star kann man im Sport schnell werden. Um dauerhaft ein Held zu bleiben, dafür reicht alleine die sportliche Leistung nicht aus», sagte Steinmeier am Donnerstagabend in Köln.

Vor dem EM-Auftakt des deutschen Teams gegen Frankreich wurde das Trikot Nowitzkis mit der Nummer 14 unter das Hallendach gezogen. «Sie sind auch in der Zeit danach nicht nur Superstar, sondern ein Teamplayer geblieben, der in der Gesellschaft Verantwortung übernimmt und für seine Mitmenschen da ist. Und dafür danken wir», sagte das deutsche Staatsoberhaupt vor rund 18.000 Zuschauern in der Lanxess Arena.