Sudan: Bundeswehr evakuiert auch zahlreiche Menschen anderer Nationen

Die deutsche Luftwaffe hat am Sonntag im Sudan einen Einsatz für die Evakuierung deutscher Staatsbürger begonnen. Jana Neumann/Bundeswehr/dpa

Die Bundeswehr hat mit ihrem Evakuierungseinsatz am Horn von Afrika auch zahlreiche Menschen anderer Staaten aus dem umkämpften Sudan ausgeflogen. Nach einer vorläufigen Liste, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin am Montag vorlag, waren unter den 311 Evakuierten der ersten drei Flüge 42 Niederländer und mehr als 15 Österreicher. Zudem wurde eine einstellige Zahl Staatsangehöriger aus Australien, Bulgarien, Großbritannien, Belgien, Norwegen, Tschechien, Irland, Schweden und Portugal ausgeflogen. Auf der Liste waren auch Bürger einiger weiterer Staaten, darunter offenkundig auch Familienangehörige. Mehr als die Hälfte der Evakuierten sind deutsche Staatsbürger. Das luxemburgische Außenministerium gab auf L'essentiel-Anfrage an, dass sich keine Staatsbürger im Sudan befänden.

Die Bundesregierung will die Evakuierungsaktion für deutsche und ausländische Staatsbürger aus dem Sudan auch am Montag fortsetzen. «Wir planen natürlich diese Evakuierung heute noch fortzusetzen», sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Montag vor Journalisten in Berlin. Dies hänge aber «ganz entscheidend von der Sicherheitslage vor Ort ab».

Die Bundesregierung werde «jede Minute nutzen, um Leute rauszubringen», sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. Sie blicke aber «mit Sorge auf die Lage». Weder das Auswärtige Amt noch das Verteidigungsministerium konnten am Mittag sagen, wie lange das Zeitfenster für Rettungsflüge durch Zusagen der Konfliktparteien im Sudan noch bestehen bleibt.

Im Sudan sind vor einer Woche schwere Kämpfe zwischen den zwei mächtigsten Generälen des Landes und ihren Einheiten ausgebrochen. Die zwei Männer führten das Land im Nordosten Afrikas mit rund 46 Millionen Einwohner seit zwei gemeinsamen Militärcoups 2019 und 2021. De-facto-Präsident Abdel Fattah al-Burhan, der auch Oberbefehlshaber der Armee ist, kämpft mit dem Militär gegen seinen Stellvertreter Mohammed Hamdan Daglo, den Anführer der mächtigen paramilitärischen Gruppe Rapid Support Forces (RSF). Eigentlich hätten die RSF der Armee unterstellt und die Macht im Land wieder an eine zivile Regierung übertragen werden sollen.

Der Flughafen in der Hauptstadt Khartum stand seit Ausbruch der Gewalt im Zentrum der Kampfhandlungen. Internationale Diplomaten bemühten sich immer wieder um eine belastbare Feuerpause. Am Mittwoch war der Versuch einer diplomatischen Evakuierung mit Maschinen der Luftwaffe, aber ohne größeren Einsatz von Soldaten abgebrochen worden, weil die Sicherheitslage in Khartum als zu gefährlich eingeschätzt wurde. In Berlin tagt täglich ein Krisenstab.

Die Bundeswehr traf vor Tagen schon Vorbereitungen für einen neuen Anlauf zur Evakuierung deutscher Staatsbürger und weiterer zu schützender Personen. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums hatte am Freitag in Berlin erklärt: «Dabei steht der Schutz unserer Staatsbürger im Sudan im Vordergrund.» Details zu Umfang, Personal und Material möglicher Evakuierungskräfte nannte er nicht.