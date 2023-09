Bundesweit: «Hammerskins Deutschland» nach Neonazi-Razzia verboten

Bei der bundesweiten Razzia gegen den rechtsextremistischen Verein «Hammerskins Deutschland» sowie seine regionalen Ableger und die Teilorganisation «Crew 38» hat es auch in Rheinland-Pfalz und im Saarland Durchsuchungen gegeben. Drei mutmaßliche Mitglieder im Rhein-Pfalz-Kreis und im Landkreis Ahrweiler seien von den Maßnahmen betroffen, teilte das Innenministerium am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Mainz mit. Im Saarland wurden sechs Objekte durchsucht. Genaue Ortsangaben machte ein Polizeisprecher zunächst noch nicht.