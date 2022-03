In Luxemburg verboten : Bunt und süß – «Puff»-Zigarette treibt viele Kinder in die Sucht

LUXEMBURG - Die Einweg-E-Zigarette mit dem süßem Geschmack ist bei Jugendlichen in Frankreich ein Hit . Im Großherzogtum darf sie nicht verkauft werden.

Die «Puff»-E-Zigaretten sprechen mit ihrem bunten Design auch viele Kinder und Jugendliche an.

Sie ist bunt, schmeckt nach Bonbons oder Früchten und ist dank einer kleinen eingebauten Batterie sofort einsatzbereit: Der «Puff» (engl. Zug) kam 2020 aus den USA und hat sich in Europa «wie ein Lauffeuer» verbreitet, wie Professor Loïc Josseran, Präsident der Antitabak-Allianz in Frankreich) im Gespräch mit France Info erklärt: «Das ist zur richtigen Epidemie geworden. Diese Zigaretten treiben bereits Kinder in die Abhängigkeit».