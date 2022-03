Drohnen : Bunte Lightshows, 100 Prozent made in Luxemburg

GARNICH– Luxemburg hat nun sein erstes Unternehmen, das sich auf Drohnen-Shows spezialisiert hat: droneshow.lu.

Das Unternehmen hat in 60 Drohnen investiert, um Lichtshows anzubieten. «Die Branche befindet sich in voller Entwicklung und wurde in Luxemburg bisher noch nicht kommerziell genutzt», sagt Streitz.