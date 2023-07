Großregion : Buntes Treiben füllt den Himmel beim Heißluftballon-Festival

HAGÉVILLE – Das «Grand Est Mondial Air Ballons» geht am heutigen Sonntag zu Ende. Das bunte Spektakel zieht alle zwei Jahre rund 1000 Piloten aus aller Herren Länder an. L'essentiel hat ein paar Momente in Bildern eingefangen.