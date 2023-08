Burger King: 27 Jahre fehlt Kevin keinen Tag und bekommt dafür eine Tasse

Denn für 27 Jahre Arbeit beim Fast-Food-Giganten, in denen Ford keinen einzigen Tag krankgeschrieben hatte, erhielt er eine Kaffeetasse, einen Kinogutschein und ein paar Süßigkeiten.

Seit 27 Jahren arbeitet Kevin Ford bei der Fast-Food-Kette Burger King als Koch und Kassierer. In all den Jahren meldete er sich nie krank. Das Unternehmen, das im Jahr 2022 weltweit fast zwei Milliarden US-Dollar Umsatz machte, schenkte ihm deshalb kürzlich eine kleine Aufmerksamkeit in Form einer Geschenktüte. Darin befanden sich eine Kaffeetasse, eine Kinokarte, ein paar Süßigkeiten und weitere Kleinigkeiten.