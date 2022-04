Luxemburg - Burlesque und Extravaganz treffen auf der Luxcon aufeinander

«Uns vereint die Offenheit, ein alternatives Leben zu führen, um dem Alltag zu entfliehen», so begründete der verrückte Lockführer Allan J. Wells, warum sich an diesem Wochenende rund 3000 Cosplayer, Manga- und Rollenspielfans und Nerds in Düdlingen Op der Schmelz zusammentrafen. Anlass gegeben hat die 7. Ausgabe der Luxcon. Auch die 20-jährige Zeichnerin Michelle aus Wintringen fand man inmitten der 80 Stände, die Figuren, Kostüme, Accessoires, Bücher und Spiele anbieteten. Sie verkaufte ihre «realistischen Porträts», und «auch wenn sie nicht viel verkauft hat», «liebt sie diese Atmosphäre».