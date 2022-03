In Luxemburg : Burn-out gilt nicht als Berufskrankheit

LUXEMBURG – Das berufliche Erschöpfungssyndrom, das im Großherzogtum fast jeden zweiten Angestellten quält, ist keine offizielle Berufskrankheit.

Wenn der Akku leer ist, kann es zum Burn-out kommen DPA

Die Geißel der modernen Zeit: Burn-out trifft immer mehr Arbeitgeber und Arbeitnehmer in Europa. Vor zwei Wochen beschäftigte das Thema die französische Nationalversammlung. Einige Abgeordnete waren entschlossen, Burn-out als «Berufskrankheit» anzuerkennen. Der Gesetzentwurf wurde am 2. Juni mit 301 Stimmen gegen 238 beschlossen. Ein erster Schritt für die Betroffenen, die so vom Unfallsektor der Sozialversicherung abgedeckt werden. Das bedeutet, dass der Chef für die Krankheit seiner Mitarbeiter bezahlen muss.

Fast einer von zehn Angestellten in Europa ist betroffen. In Luxemburg steht Burn-out aber nicht in der Tabelle der anerkannten Berufskrankheiten, auch wenn diese relativ offen gehalten ist: Man kann eine nicht registrierte Krankheit in die offizielle Liste eintragen lassen, wenn entsprechende Nachweise vorliegen. Allerdings hat «der Unfallversicherungsverband keinen Antrag auf Anerkennung von Burn-out erhalten», bestätigt das Gesundheitsministerium auf Anfrage von L'essentiel.

Burn-out oft mit Depression verwechselt

«Ein berufliches Burn-out wird oft mit einer schweren Depression verwechselt und als solche behandelt, doch Betreuer (Psychiater, Psychologen) interessieren sich wenig für die Entstehung der Symptome», ergänzt Carlo Steffes, Chefarzt der Abteilung Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz.

Luxemburg erkennt Burn-out nicht als Berufskrankheit an, im Gegensatz zu Belgien und nun auch Frankreich. Doch laut einer TNS-Ilres Studie von 2010 gaben 43 Prozent der Angestellten im Großherzogtum an, «ständig oder sehr oft unter Stress» zu stehen. Zwei von zehn Arbeitnehmern haben das Gefühl, bereits eine Burn-out-Periode erlebt zu haben. Am meisten betroffen sind die Bereiche Bildung, Sozialmedizin und Reinigung-Bewachung. Laut dem Quality of Work Index der Abgeordneten-Chamber von 2014 liegt der «Burnout-Index» in Luxemburg bei 3,9, wobei 5 die Punktzahl für beste Qualität am Arbeitsplatz ist.