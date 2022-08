Bulgarien : Bus rammt Polizeiauto mit voller Wucht – 2 Beamte sind auf der Stelle tot

In Bulgarien sind zwei Polizeibeamte bei dem Versuch getötet worden, einen mit Migrantinnen und Migranten besetzten Bus zu stoppen. Ein Vertreter des bulgarischen Innenministeriums sagte, der Zwischenfall habe sich am Donnerstagmorgen gegen fünf Uhr in Burgas an der Schwarzmeerküste ereignet, nachdem der Fahrer an zwei Kontrollpunkten der Grenzpolizei nicht angehalten habe. In dem Bus mit türkischen Nummernschildern saßen 47 Migrantinnen und Migranten, die vermutlich illegal eingereist waren.