Luxemburg : Busbrand im Norden Luxemburgs

PARC/HOSINGEN – Am Dienstagabend ist ein Linienbus auf der N7 in Flammen aufgegangen. Dutzende Feuerwehrleute mussten ausrücken um den Brand unter Kontrolle zubringen. Menschen seien dabei nicht zu Schaden gekommen.

Am Dienstag gegen 18 Uhr ist auf der N7 zwischen Hosingen und dem RP Fridhaff ein Linienbus in Flammen aufgegangen. Das teilte das großherzogliche Feuerwehr- und Rettungsteam (CGDIS) mit. 20 bis 25 Feuerwehrkräfte waren vor Ort im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Bei ihrer Ankunft befand sich niemand mehr im Bus und Verletzte soll es nicht gegeben haben, so der CGDIS. Der Streckenabschnitt auf der N7 war bis in den Abend hinein gesperrt.