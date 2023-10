Buschbrände: Bis zu sieben Meter hohe Flammen wüten in Australien

Queensland Fire and Emergency Services via AAP/dpa

Im australischen Bundesstaat Queensland sind Dutzende Menschen vor mehreren schweren Buschbränden auf der Flucht. Besonders betroffen seien die Ortschaften Tara und Kogan rund 250 Kilometer westlich von Brisbane, teilten die örtlichen Notfalldienste am Dienstag mit. Anwohner wurden aufgefordert, ihre Häuser umgehend zu verlassen. «Ihr Leben könnte in Gefahr sein. Bald wird es zu gefährlich sein, mit dem Auto zu fahren», schrieben die «Queensland Fire and Emergency Services» auf X.

Die Wetterbedingungen bleiben derweil extrem gefährlich: «Wir erleben hohe Temperaturen und sehr niedrige Luftfeuchtigkeit, was das Brandverhalten im Moment ziemlich unberechenbar macht», erklärte Waltisbuhl. Die Behörden kündigten für mehr als 30 Regionen ein komplettes Verbot von offenem Feuer im Freien bis Samstag an.

Seit dem Nachmittag (Ortszeit) wüteten auch mehrere Buschbrände im Kings Park in Perth an der Westküste – mit rund 400 Hektar einer der größten Stadtparks der Welt. Die Menschen in der Umgebung wurden aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Die Feuerwehr war mit Löschhubschraubern im Einsatz. Möglicherweise sei Brandstiftung die Ursache, berichtete der Sender 7News unter Berufung auf die Behörden. Im Kings Park, der von belebten Straßen und Gebäuden umgeben ist, befindet sich auch der Botanische Garten der Metropole.