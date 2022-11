Luxemburg: Busfahrer fordern besseren Schutz vor Übergriffen

Immer wieder kommt es in Luxemburg zu Übergriffen auf Busfahrer. Vincent Lescaut

«Das Problem dauert an, das Ministerium muss reagieren», sagt Théo Schickes, Vorsitzender der Personaldelegation des Syndikats TICE, nachdem es am vergangenen Wochenende erneut zu Übergriffen auf Busfahrer gekommen war. In Bettemburg wurden am Sonntag zwei Fahrer brutal attackiert und niedergeschlagen. Die Gewerkschaft OGBL reagierte am Dienstag in einer Pressemitteilung auf die Vorfälle und bezeichnete die drei Angreifer als «feige».

Laut Théo Schickes sind die aktuellen Entwicklungen besorgniserregend. Hinsichtlich der Pläne des Mobilitätsministeriums, das die Installation Sicherheitskabinen in Bussen ankündigt hat, fordert er (noch) «besseren Schutz» für die Fahrer. Darüber hinaus spricht sich Schickens für Schulungen in Selbstverteidigung und Deeskalation aus, um «problematische Situationen besser meistern» zu können, wie er sagt. Er warte diesbezüglich allerdings noch auf Antworten aus der Politik. Für den OGBL hingegen besteht die Lösung in einem «Aktionsplan für die Branche», der mit allen Beteiligten ausgearbeitet werden müsse.