Luxemburg : Busfahrer in Luxemburg bedroht und geschlagen

LUXEMBURG – Am Dienstagnachmittag ist in der Hauptstadt ein Busfahrer angegriffen worden. Der mutmaßliche Täter wurde verhaftet.

Am Dienstagnachmittag ist in Luxemburg-Stadt ein Busfahrer von einem Unbekannten bedroht und geschlagen worden. Der mutmaßliche Täter wurde wenig später von einer Polizeistreife gestellt und verhaftet, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilt.