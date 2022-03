Busunglück in der Schweiz : Busfirma nimmt Stellung zum DVD-Gerücht

Ist der belgische Bus in die Tunnelwand geprallt, weil der Fahrer eine DVD wechselte? Seine Chefs wollen dies nicht bestätigen und entkräften andere Gerüchte.

Bei einer Pressekonferenz haben die Verantwortlichen des belgischen Busunternehmens Toptours Stellung genommen zu dem Gerücht, der Fahrer des Busses habe am Steuer eine DVD oder CD eingelegt. Wegen der Gestaltung des Bus-Inneren sei es «unmöglich», dass die Kinder gesehen hätten, ob der Fahrer zum Zeitpunkt des Unfalls eine DVD eingelegt habe, sagte Tom Coremans, Besitzer von Toptours. Klarheit über diese Frage gebe es allerdings noch nicht. Es stünden weitere Untersuchungen an. Bestätigt wurde, dass der Bus mit einem DVD-Player ausgerüstet war. In der Regel sei es die Aufgabe des Ersatzfahrers, diesen zu bedienen.