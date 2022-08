Neuanfang: Bushido und Anna-Maria Ferchichi sind nach Dubai ausgewandert

1 / 7 Bushido (43) und Anna-Maria Ferchichi (40) sind mit ihren Kindern nach Dubai ausgewandert. Instagram/ bush1do Die Influencerin hat dabei die Reise nach Dubai mit ihren acht Kindern auf Instagram dokumentiert. Instagram/ anna_maria_ferchichi Während der Reise soll aber nicht alles reibungslos gelaufen sein. So seien die Maxi Cosis und Kinderwagen der Drillinge nass geworden. Die Promi-Eltern mussten daraufhin improvisieren. Instagram/ anna_maria_ferchichi

Sie haben es getan: Bushido (43) und Anna-Maria Ferchichi (40) sind mit ihren Kindern nach Dubai ausgewandert, das zumindest berichtet die «Bild». Ein Vertrauter des Rappers offenbarte nun gegenüber der deutschen Zeitung die Gründe für den Umzug: «Zum einen Steuern sparen, zum anderen die Sicherheit der Familie.» Weiter meint der Insider, dass sie in dem Wüstenstaat viel freier leben können als in Berlin. «Sie müssen keine Angst haben vor den Abou Chakers und brauchen nicht mehr rund um die Uhr Personenschutz.» Damit bezieht sich die Quelle auf den noch laufenden Prozess gegen Bushidos langjährigen Freund und Geschäftspartner, Clan-Chef Arafat Abou Chaker (46). Darin gilt der siebenfache Vater als Kronzeuge.

Die zehnköpfige Familie soll am Sonntagabend in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate gelandet sein, wo auch schon ein bereits gemietetes Haus auf sie wartet. Ein eigenes Haus soll laut dem Insider zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Allerdings lief dabei nicht alles glatt, wie Anna-Maria in ihren Instagram-Storys offenbart: «Wir mussten die Maxi Cosis mit Plastiktüten einlegen, weil sie heute Nacht draußen standen und dabei pitschnass geworden sind. Oh mein Gott, ich wollte weinen heute Morgen».

Dabei zeigt das Model und die Schwester von Sängerin Sarah Conner (42) auf die Plastikeinlage in der Tragschale, in der einer ihrer Söhne drin liegt. In einer weiteren Story erzählt sie, dass sie einen neuen Kinderwagen für die Drillinge kaufen mussten, weil ihrer zu nass war, um die Babys reinzulegen. Trotzdem scheinen die Kinder sich gegenseitig zu unterstützen. Die großen helfen sichtlich stolz mit und passen auf ihre jüngeren Geschwister auf.

Der Umzug war bereits im Juni geplant