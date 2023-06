Luxemburg: Business-Akademie – Polizei sprengt Gala mit Razzia

Nimmt die IM Mastery Academy Schüler aus? Besorgte Eltern hatten sich offenbar an die Polizei gewandt, weil sie Zweifel daran haben. In der Folge haben Beamte der Abteilung Eco/Fin am 28. Mai eine Gala der Einrichtung in Kirchberg unterbrochen: Sie führten eine Razzia durch, um «die Aktivitäten dieser Einrichtung zu überprüfen», teilt die Police Grand-Ducale am Mittwoch mit.