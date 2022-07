Für «Fernsehgarten»: Busmama – ZDF will Text von «Layla» entschärfen

DJ Robin und Schürze wurden für den «ZDF Fernsehgarten» mit Moderatorin Andrea Kiewel angefragt. ZDF/Ralph Orlowski

Immer mehr Veranstaltungen in Deutschland boykottieren den Song «Layla». Der Grund: Darin wird Layla als «Puffmama» besungen, die «schöner, jünger, geiler» sei. Obwohl die Debatte rund um den Ballermann-Hit nicht abreißen will, wurden die Interpreten DJ Robin (26) und Schürze (30) ausgerechnet vom «ZDF Fernsehgarten» für das am 31. Juli stattfindende «Mallorca vs. Oktoberfest»-Special angefragt. Doch für ihren Auftritt soll es vom Sender eine Bedingung geben, nämlich Zensur.

Wie «Bild» erfahren haben will, soll der Song umgeschrieben werden, ansonsten wird ihre Performance gestrichen. So könnte aus «Puffmama» also «Busmama» werden, heißt es. Der einstige Produzent von «Willkommen bei Carmen Nebel», Peter Wolf, zeigt sich davon gegenüber der deutschen Zeitung empört: «Das ist einfach nur lächerlich! Die sollen das Original spielen. Ich kann DJ Robin und Schürze nur raten, das nicht zu machen. Das wäre ja so, als wenn man damals bei Mickie Krauses Song gefordert hätte aus ‹Olé, wir fahr‘n in Puff nach Barcelona› zu machen ‹Ole, wir fahren mit dem Bus nach Barcelona›. Das hat ja damals auch keiner gefordert.»

Dass für den «Fernsehgarten» die Songtexte umgeschrieben und zensiert werden, ist jedoch nichts Neues. «Alle Lieder, die zu zweideutig sind oder Fäkalsprache verwenden, kommen nicht in die Sendung», verrät ein Insider der «Bild». So wurde Peter Wackels (45) Hit «Scheiß drauf (Malle ist nur einmal im Jahr» auf die entschärfte Version «Pfeif drauf (Malle ist nur einmal im Jahr)» 2015 umgeändert. Ob DJ Robin und Schürze tatsächlich für den «ZDF Fernsehgarten» umändern müssen, ließ ZDF auf Anfrage der Zeitung derzeit unbeantwortet.

Kinderversion von «Layla» soll im Herbst kommen

Fest steht: Für Produzent Ikke Hüftgold ist die aktuelle Aufmerksamkeit um den Song Gold wert. «Wir waren sehr verwundert, dass dieses Lied, das ja eines der harmloseren Lieder am Ballermann ist, so hohe Wellen schlägt. Layla ist ein Song, der hat ein bisschen Würze. Er beschreibt eine schöne Frau. Das haben viele gemacht», sagt er zu «Bunte». Die aktuelle Debatte um den Song sei «für uns der Jackpot, auch für die ganze Branche», so der 45-Jährige. Und kontert auf das Spielverbot des Songs in Würzburg und Düsseldorf gegenüber «RTL»: «Würzburg macht genau alles richtig für uns, ne riesige Promo. Wir sind gerade in allen Schlagzeilen, weil ihr leider nicht zeitgemäß gehandelt habt, aber uns dadurch noch mehr Aufwind gebt.»