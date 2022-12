Grenzverkehr : Busse auf Standstreifen – A31bis sieht Stau-Entlastungen vor

Zwischen dem Norden Thionvilles und der luxemburgischen Grenze ist zusätzlich zu den drei Fahrspuren geplant, den Standstreifen in eine Spur für den öffentlichen Verkehr umzuwandeln. «Bei Staus, und nur dann, könnten wir es den Bussen erlauben, mit einer Höchstgeschwindigkeit von 70 Stundenkilometern auf den Seitenstreifen zu fahren», sagt Hervé Vanlaer, Direktor der Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Grand Est, wie RTL 5 minutes berichtet.

Mehr als 100.000 Fahrzeuge pro Tag

«Derzeit herrscht zwischen Thionville und Luxemburg auf einigen Abschnitten ein Verkehrsaufkommen von über 100.000 Fahrzeugen pro Tag, wobei alle Fahrzeugarten zusammengerechnet werden. Dieses hohe Verkehrsaufkommen schlägt sich in einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 48 Stundenkilometern in den Spitzenzeiten gegenüber über 90 Stundenkilometern in den Nebenzeiten nieder, sowie in der Verlagerung der Nutzer auf andere Achsen des sekundären Straßennetzes», fährt die Behörde fort.