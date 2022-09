27 Tote : Busunfall in China löst Empörung über Corona-Politik aus

Insgesamt waren es 47 Menschen in dem Bus, die in eine Quarantäne-Einrichtung gebracht werden sollten.

Nach einem schweren Busunfall mit 27 Toten im Südwesten von China hat sich die Wut über die strenge Corona-Politik der Regierung im Internet entladen. Der Bus verunglückte am frühen Sonntagmorgen außerhalb von Guiyang, der Hauptstadt der Provinz Guizhou. Stunden später teilten die Behörden mit, die Fahrgäste hätten unter «medizinischer Beobachtung» gestanden, und bestätigten damit Berichte, sie seien auf dem Weg in eine Quarantäne-Einrichtung gewesen.

Nach der öffentlichen Entrüstung entließ die Provinzregierung in Guiyang drei Beamte, die für den Bezirk Yunyan zuständig waren, in dem die Fahrgäste abgeholt worden waren. Der stellvertretende Bürgermeister von Guiyang entschuldigte sich auf einer Pressekonferenz, verneigte sich und hielt eine Schweigeminute ein.

Den Zorn besänftigte er damit kaum. Im Internet fragten Nutzer, warum die Menschen überhaupt aus Guiyang weggebracht werden sollten. Sie vermuteten, die Verwaltung habe diesen Schritt angeordnet, damit in der Stadt keine neuen Corona-Fälle mehr registriert würden. «Hört das jemals auf?», fragte ein Nutzer. «Ist es wissenschaftlich fundiert, Menschen in Quarantäne zu stecken, ein Auto nach dem anderen?»

China verfolgt Null-Covid-Strategie

Die Behörden in Guiyang hatten angekündigt, dass die Stadt bis Montag, einen Tag nach dem Unfall, den Status «gesellschaftliches Null-Covid» erreichen werde. Das bedeutet, dass Neuinfektionen nur bei Menschen entdeckt werden, die bereits unter Überwachung stehen – wie etwa in einer zentralen Quarantäneeinrichtung oder bei engen Kontakten zu bereits erkrankten Personen -, so dass sich das Virus nicht mehr in der Gesellschaft ausbreitet.

Die Nutzer fragten sich, wie ein Fahrer mit verdecktem Gesicht richtig sehen könne und warum er so spät in der Nacht noch unterwegs gewesen sei. Viele Kommentare wurden zensiert, aber einige, die ihre Unzufriedenheit mit dem derzeitigen Vorgehen gegen die Pandemie zum Ausdruck brachten, blieben sichtbar.

Eine Reisende aus dem Bus sagte, ihr gesamtes Wohnhaus sei unter Quarantäne gestellt worden, wie die Wirtschaftsnachrichtenagentur Caixin berichtete. In dem Haus sei jedoch kein einziger Corona-Fall gemeldet worden, erklärte eine Freundin, die Caixin von einer Konversation per Textnachricht erzählte.

Am Dienstag meldete Guizhou 41 Neuinfektionen in der gesamten Provinz. Die Provinz war in den letzten Wochen in höchster Alarmbereitschaft, nachdem Ende August ein neuer Fall entdeckt worden war. Die Hauptstadt wurde unter einen Lockdown gestellt, was die Behörden als «Ruhephase» bezeichneten.