Läuft wie geschmiert : Butter-Clips von Koch begeistern Millionenpublikum

Ob Tequila-Butter, Rote-Beete-Butter, Hühnerhaut-Butter oder seine neueste Kreation: Popcorn-Butter – der Koch Thomas Straker aus London zeigt in den sozialen Medien, wie es geht. In einer Serie, die er «All Things Butter» nennt, begann er im Frühling dieses Jahres, 30-sekündige Rezeptvideos zu posten. Am Ende jedes Videos zeigt sich der Brite mit verstrubbeltem Haar beim Verkosten. Sein beliebtestes Reel, in welchem er Tomaten-Chili-Butter zubereitet, erreichte auf Instagram 5,9 Millionen Aufrufe.