Ferrero-Skandal : Buttermilchtanks verseucht – so kamen die Salmonellen in die «Kinder»-Schokolade

Laut EU-Ermittlern waren kontaminierte «Kinder»-Überraschungseier für einen europaweiten Salmonellen-Ausbruch verantwortlich. Die Lebensmittelaufseher enthüllen nun Details.

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit nennt die «Kinder»-Marke in ihrem Bericht nicht explizit, Formulierungen wie «Schokoladeneier mit Spielzeugüberraschungen» und «kleine oval geformte Schokoladenpralinen» lassen eine Zuordnung jedoch zu. Mithilfe von Interviews ermittelten die Lebensmittelaufseher, dass 88 von 101 befragten infizierten Personen Produkte des italienischen Süßwarenherstellers konsumiert hatten. Das betroffene Ferrero-Werk in Belgien wurde von lokalen Behörden mittlerweile geschlossen, wie das «Oltner Tagblatt» berichtet.

Salmonellen im Buttermilchtank

Schon letztes Jahr wurde ein Salmonellen-Fall in der Fabrik in Arlon bekannt. Am 15. Dezember wurden dort zwei kontaminierte Buttermilchtanks gefunden. Die betroffenen Produkte seien daraufhin zerstört worden. Nach negativ ausfallenden mikrobiologischen Tests fuhr Ferrero mit der Produktion der «Kinder»-Schokolade fort. Die europäische Lebensmittelaufsicht konnte die Spur der meisten Salmonellen-Infektionen bei Kindern in neun europäischen Ländern zu dem Fall in Arlon zurückverfolgen.