Bundesliga : BVB besiegt Gladbach mit 6:0

Drei Tage nach dem 2:4 gegen die Glasgow Rangers zeigt Borussia Dortmund wieder (s)ein anderes Gesicht. Der 6:0-Kantersieg gegen Gladbach fällt nur ein bisschen zu hoch aus.

In Europa vor dem peinlichen Aus, in der Bundesliga weiter im Soll - Borussia Dortmund ist dem Ruf als launische Diva erneut gerecht geworden. Drei Tage nach dem unwürdigen Auftritt gegen die Glasgow Rangers (2:4) festigte das Team von Trainer Marco Rose mit einem deutlichen 6:0 (2:0) über Borussia Mönchengladbach den zweiten Tabellenplatz und bleibt bei sechs Punkten Abstand einziger Verfolger von Spitzenreiter FC Bayern.

Vor 10.000 Zuschauern im Signal Iduna Park sorgten die Torschützen Marco Reus (26./81. Minute), Donyell Malen (32.), Marius Wolf (70.), Youssoufa Moukoko (74.) und Emre Can per Foulelfmeter (90.+1) für den am Ende verdienten Sieg im 100. Bundesliga-Duell der beiden Traditionsteams. Für die Gäste aus Mönchengladbach bleibt die Lage dagegen kritisch. Nach der bereits elften Saisonniederlage liegt der Relegationsrang 16 weiterhin nur vier Zähler entfernt.