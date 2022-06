Hans-Joachim Watzke: BVB-Boss verteidigt neuen Bayern-Star und watscht «arrogante Idioten» ab

1 / 3 Hans-Joachim Watzke spricht in einem Interview über den Mané-Transfer und die Bundesliga. IMAGO/Kirchner-Media Sadio Mané wechselte vom FC Liverpool zu Bayern München. Getty Images Gemäß der «Bild» soll der Offensiv-Star bei den Deutschen knapp über 20 Millionen Euro im Jahr verdienen. AFP

In der letzten Woche sorgte Bayern München mit der Verpflichtung von Fußball-Superstar Sadio Mané für viel Begeisterung bei den deutschen Fans. Ja, der Wechsel des 30-jährigen Senegalesen überraschte in der internationalen Fußball-Szene viele. Bei der Vorstellung meinte Mané selbst: «Ich habe sechs wundervolle Jahre in Liverpool verbracht, mit fantastischen Menschen. Ich habe nach acht Jahren in der Premier League nach einer neuen Herausforderung gesucht.»

Trotz dieser Begründung, musste der Senegalese sehr viel Kritik für seinen Transfer einstecken. So meinte beispielsweise der Ex-Liverpool-Spieler Dean Saunders gegenüber «talkSport», dass die Bundesliga keine Herausforderung sei. Und: «Er wird in seinem Sessel sitzen, eine Zigarre anzünden und im dritten Gang spielen. Er ruiniert die zwei besten Jahre in seinem Leben als Fußballer.» Drastische Worte. Und Worte, die nicht nur die Bayern-Verantwortlichen wütend gemacht haben.

Mané kassiert bei den Bayern rund 20 Millionen

So meint Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke gegenüber der «Bild am Sonntag»: «Es gibt immer irgendwelche arroganten Idioten wie in diesem Fall.» Weiter sieht er das internationale Ansehen der Bundesliga auch durch die Transfers von Mané und Mario Götze (zu Eintracht Frankfurt) gestärkt. «Die Bundesliga muss Stars holen, aber auch wieder selbst Stars kreieren», so Watzke mit Blick auf den international gefragten Engländer Jude Bellingham vom BVB. «Ich weiß als Vorstand von Europas Club-Verband ECA, dass der deutsche Fußball nach wie vor eine hohe Reputation hat.»