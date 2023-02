Champions League : BVB gewinnt Achtelfinal-Hinspiel gegen Chelsea

Borussia Dortmund hat am Mittwochabend den FC Chelsea mit 1:0 besiegt und sich eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in London gesichert.

Für den Treffer des Abends sorgte Adeyemi in der 63. Spielminute.

Der Tabellendritte der Fußball-Bundesliga zeigte am Mittwochabend vor 81.365 Zuschauerinnen und Zuschauern im ausverkauften Signal Iduna Park einen furchtlosen und hoch engagierten Auftritt gegen das mit 600 Millionen aufgemotzte Star-Ensemble aus London um Kai Havertz.

Das viel umjubelte Tor zum 1:0 (0:0) erzielte Nationalstürmer Karim Adeyemi in der 63. Minute mit einem famosen 70-Meter-Solo. Die Entscheidung übers Weiterkommen fällt im Achtefinal-Rückspiel am 7. März an der Stamford Bridge.