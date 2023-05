Vorletzter Spieltag: BVB nutzt Bayern-Patzer und erobert Tabellenführung

Borussia Dortmund hat einen Spieltag vor Saisonende erneut die Tabellenführung der Fußball-Bundesliga übernommen. Der BVB setzte sich am Sonntag mit 3:0 (0:0) beim FC Augsburg durch und nutzte damit den Patzer von Titelverteidiger FC Bayern München, der am Samstag mit 1:3 (1:0) gegen RB Leipzig verloren hatte.

Die Mannschaft von Trainer Edin Terzic geht damit mit zwei Zählern Vorsprung auf die Münchner ins Saisonfinale am kommenden Samstag. Der BVB empfängt dann den FSV Mainz 05, die Münchner müssen beim 1. FC Köln antreten. Den Sieg am Sonntag sicherten Sébastien Haller mit einem Doppelpack (58./84. Minute) und Julian Brandt (90.+3). Nach einer Roten Karte wegen einer Notbremse gegen Felix Uduokhai (38.) spielten die Gäste lange in Überzahl.