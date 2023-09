Bye Bye Botox: Ariana Grande liebt das Altern mittlerweile

1 / 4 Ariana gibt zu, in der Vergangenheit Lipfiller und Botox verwendet zu haben. imago images/Getty Images/Photos Für sie bedeutete Beauty eine lange Zeit, sich zu verstecken. Instagram/arianagrande Seit 2018 möchte sie sich nicht weiter verstecken, weshalb sie seither ihre Lippen natürlich lässt. Instagram/arianagrande

Das Leben im Rampenlicht birgt auch Schattenseiten. So verzeiht die Öffentlichkeit vermeintlicher Weise weder Pickel noch Falten. Auch Ariana Grande hatte mit dem Druck zu kämpfen, immer perfekt sein zu wollen – und half deshalb ordentlich nach. In einem Video der Vogue, in dem die Sängerin über ihre Beauty-Geheimnisse spricht , hat sie nun unter Tränen zugegeben, «tonnenweise» Filler in den Lippen zu haben. Auch mit Botox habe sie jahrelang nachgeholfen. Eine Tatsache, die sie heute zu bereuen scheint.

«Ich habe 2018 damit aufgehört, weil ich mich gefühlt habe, als würde ich mich verstecken», so Grande in dem emotionalen Clip. Schönheit sei für sie etwas gewesen, hinter dem sie sich habe verbergen können. Dazu gehörte auch eine wallende Haarmähne und dickes Augen-Make-up – je mehr, desto besser. Noch heute fände sie den Stil ab und zu schön, nichtsdestotrotz präferiere sie es heute eher zurückhaltender.

Zu ihren Beweggründen damals sagt sie: «Ich mag es nicht mehr, dass ich es habe machen lassen, weil ich mich dahinter verstecken wollte.» Doch sie sei jung gewesen und habe nicht gut damit umgehen können, dass ihr Auftreten ständig bewertet und kritisiert wurde. Weiter führt sie aus: «Wenn man 17 ist und Leute ständig etwas über dein Aussehen zu sagen haben, dann weißt du noch nicht, wo es sich lohnt, hinzuhören und wo nicht.»

Ariana Grande schätzt das Altern – oder doch nicht?

Mittlerweile steht die Musikerin nicht nur zu ihren Fältchen, sondern würde am liebsten noch mehr haben, da sie wohlverdient seien. «Ich hoffe, meine Lachfalten werden tiefer und tiefer. Und ich lache mehr und mehr und ich denke einfach, dass Altern eine so schöne Sache sein kann», meint die 30-Jährige. Den Beauty-Eingriffen aber ganz abschwören kann sie offenbar trotzdem nicht: «Werde ich in zehn Jahren ein Facelift machen? Vielleicht, ja», jedoch ist sich Ariana bewusst, dass sich das jederzeit ändern könnte. Sie meint, man solle darüber reden können und alles offenlegen.

