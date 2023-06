WWDC 2023: Bye-bye iPhone – sieht Apple die Zukunft durch seine Cyberbrille?

Was plant Apple?

Es soll der Startschuss für die Zukunft werden: An der Entwicklerkonferenz WWDC könnte Apple zum ersten Mal seine Cyberbrille enthüllen. Ein solches Gerät soll künftig das Smartphone ablösen. Bis dahin ist es jedoch noch ein weiter Weg. Die Cyberbrille, die Apple am Montag zeigen soll, werde ein sogenanntes Mixed-Reality-Gerät sein, wie mehrere Quellen übereinstimmend berichten. Was das heißt? Man kann damit einerseits seine Umgebung mit virtuellen Inhalten überlagern (Augmented Reality, AR) oder komplett in die digitale Welt eintauchen (Virtual Reality, VR). Damit das alles reibungslos läuft, soll das Gerät hochauflösende Displays und 15 Kameras haben, wie der Analyst Ming-Chi Kuo verrät. Auch, dass Apple zahlreiche VR-Experten zum Event eingeladen hat, deutet auf eine Vorstellung hin.

Was kann die Brille?

Wie sieht die Brille aus?

Wie teuer wird die Brille?

Der Preis dürfte ein Knackpunkt sein. In der Gerüchteküche ist die Spannweite von 400 bis 3500 Dollar groß. Vermutlich dürfte das Gerät aber rund 3000 Dollar kosten, so Theverge.com. Als Vergleich: Die Hololens 2 von Microsoft gibt es für 3900 Euro, die Meta Quest Pro gibt es für 1000 Dollar. Es ist ein Preis, der normale Kunden nicht ansprechen wird. Das Gerät von Apple soll sich darum zuerst an Entwickler und Profis richten, schreibt Macrumors.com. Apple rechne damit, nur eine Brille pro Laden pro Tag zu verkaufen, heißt es weiter.

Alles paletti?

Solala! Am Ende könnte doch alles anders kommen: So schrieb Kuo im März in einem Tweet, dass es Probleme bei der Lieferkette gebe und die Produktion ins dritte Quartal verschoben werde. Auch hat die Cyberbrille beim Hersteller offenbar intern für Gesprächsstoff gesorgt. So schrieb die Financial Times im März, dass das Gerät lanciert wird, trotzt Bedenken des Design-Teams. Auch die New York Times berichtet, dass mehrere Entwickler skeptisch sind. Sie bezweifeln, dass dies überhaupt die Art von Produkt ist, das Apple herstellen soll und sehen keinen wirklichen Verwendungszweck dafür, hieß es Ende März. Viele Fragen sind also noch offen. Diese wird Apple hoffentlich am Montag beantworten.