Luxemburg : Cactus will Papierverbrauch um die Hälfte reduzieren

WINDHOF – Die Supermarktkette Cactus ändert im Rahmen ihrer Umweltkampagne ihre Kommunikationspolitik. Dadurch soll der Papierverbrauch in den kommenden sechs Monaten um 50 Prozent reduziert werden.

Die 2021 gestartete Kampagne «Changeons! Agissons!» der Cactus-Gruppe soll das Engagement der Marke für die Umwelt hervorheben. «Durch Versprechen, Verpflichtungen und konkrete Projekte setzt das Cactus-Team alles daran, die Umwelt zu schützen, den nachhaltigen Konsum zu fördern, vorbildliche soziale Bedingungen umzusetzen und einen gesunden Lebensstil zu fördern», erklärt die Gruppe in ihrer Pressemitteilung.

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, ändert das Unternehmen seine Kommunikationspolitik – von «Papierform» auf «digital». So soll der Papierverbrauch in den kommenden sechs Monaten um 50 Prozent reduziert werden. Erst einmal. Schritt für Schritt will das Unternehmen insgesamt 345 Tonnen Papier jährlich einsparen. Abgesehen von den Bäumen, die nicht gefällt werden müssen, könnten zudem 500 Liter Wasser pro Kilogramm Papier gespart werden.