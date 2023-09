Cairns: Angreifende Haie zerfetzen Katamaran

Im Korallenmeer vor der australischen Ostküste ist ein aufblasbarer Katamaran nach mehreren Hai-Attacken in akute Seenot geraten. Die drei Männer an Bord, zwei Russen und ein Franzose im Alter von 28 bis 67 Jahren, waren von der Südseeinsel Vanuatu unterwegs nach Cairns im tropischen Norden von Australien, als sich der Vorfall ereignete, wie die australische Nachrichtenagentur AAP berichtet. Mitten im Korallenmeer, einem Nebenmeer des Pazifiks, attackierten die Raubfische das neun Meter lange Boot plötzlich und beschädigten die beide Rümpfe schwer. Bei einem war das Vorderteil völlig abgerissen.

Als die «Tion» etwa 835 Kilometer südöstlich von Cairns zu kentern drohte, setzen die Männer einen Notruf an die Australische Seesicherheitsbehörde Amsa ab. Diese informierte die Besatzung eines Frachtschiffs, das gerade in der Nähe unterwegs war, und entsandte ein Flugzeug. Die Besatzung des Schiffs «Dugong Ace» holte die Segler schließlich an Bord und teilte danach mit, es gehe allen gut. Am Donnerstag sollen die Geretteten in Brisbane eintreffen. Als lebensrettend habe sich ein GPS-Notsignal erwiesen, mit dessen Hilfe die Retter die genaue Position des Bootes ausmachen konnten.