Neue Kampagne : Calvin Klein fotografiert unter den Rock

Das Unterwäsche-Label zeigt in seiner neuen Kampagne Pobacken, Höschenblitzer und Zitrusfrüchte – ein neuer Versuch zu provozieren.

Guter Versuch, aber nicht überzeugend

Dass in der neuen #mycalvins-Kampagne Schauspielerin und Saint-Laurent-Muse Klara Kristin unter den Rock fotografiert wird, überrascht also wenig. Provokant ist das vielleicht noch in den prüden USA, aber hier können wir die krampfhaft in Szene gesetzten voyeuristischen Fotos irgendwie nicht ganz ernst nehmen.