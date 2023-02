Großbritannien : Cambridge-Studierende wollen nur noch veganes Mensaessen

Die Studentinnen und Studenten der britischen Universität Cambridge wollen künftig nur noch veganes Essen in ihren Mensen aufgetischt bekommen. In einer Abstimmung sprach sich eine deutliche Mehrheit in der Studierendenvereinigung Cambridge Students› Union dafür aus, dass die Kantinen auf dem Campus ihr Angebot umstellen, wie die Zeitung «Guardian» am Mittwoch berichtete. Allerdings bedeutet das Votum noch keine Entscheidung, die letztlich von der Leitung der renommierten Hochschule getroffen wird.