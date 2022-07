Netflix-Action-Komödie : Cameron Diaz kommt zurück auf die Leinwand

Nach acht langen Jahren feiert Cameron Diaz ihr Comeback. Noch dieses Jahr soll die Produktion von «Back in Action» gemeinsam mit Jamie Foxx starten.

Lange ist es her, dass Cameron Diaz auf den großen Leinwänden zu sehen war, denn 2018 gab sie bekannt, dass sie mit Hollywood «fertig» sei. Nun kehrt die 49-Jährige aber wieder zurück. Jamie Foxx gab dies jüngst auf Twitter bekannt: «Cameron und ich sind 'Back in Action' – das ist der Titel unseres neuen Films mit Netflix», twitterte der Schauspieler.

Jamie Foxx twitterte dazu die Mitschrift eines Telefonats mit Cameron Diaz, in dem sie sich sichtlich nervös über ihr Comeback zeigt. Doch Jamie Foxx weiß gleich, wie er die Schauspielerin beruhigen kann und holt den Footballstar Tom Brady ans Telefon. «Jamie sagte mir, dass du Tipps zum Comeback brauchst. Ich bin recht gut darin», lacht Tom Brady. Der NFL-Star hat vergangenen März nach weniger als zwei Monaten seinen Rücktritt aus dem Ruhestand bekannt gegeben. Er ist als quasi ein alter Hase im «Comeback-Geschäft».

Cameron Diaz ist in den letzten Jahren ins Weingeschäft eingestiegen. Mit ihrer Marke «Avaline» vertreibt sie biologisch zertifizierte, katalanische Weine. Nun wird sie aber wieder zurück zu ihren Wurzeln kehren und gemeinsam mit Jamie Foxx in der Netflix-Actionkomödie «Back in Action» zu sehen sein. Ein genaues Erscheinungsdatum steht allerdings noch nicht fest.