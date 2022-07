Geständnis: Cameron Diaz schmuggelte Drogen von Paris nach Marokko

Nach achtjähriger Pause ist die Schauspielerin zurück in Hollywood. In einem aktuellen Interview erinnert sie sich an den schwierigen Start in der Branche und an ihren ersten Job.

1 / 6 Cameron Diaz ist zurück in Hollywood. imago images/Dee Cercone/Everett Nach einer achtjährigen Pause kehrt die 49-Jährige zurück auf die Kinoleinwand. imago images/Gregorio T. Binuya/ Diaz wird in der Netflix-Komödie «Back In Action» an der Seite von Jamie Foxx zu sehen sein. Das gab der 54-Jährige Ende Juni auf Twitter bekannt: «Die Produktion startet noch dieses Jahr». IMAGO/YAY Images

Vor acht Jahren zog sich Cameron Diaz aus Hollywood zurück, legte ihre Schauspielkarriere auf Eis, um sich auf ihr Privatleben mit ihrem Ehemann, dem Good-Charlotte-Gitarristen Benji Madden (43), und der gemeinsamen Tochter Raddix Chloe Wildflower Madden (2), zu konzentrieren. Nun ist die 49-Jährige zurück und wird demnächst in der Komödie «Back In Action» an der Seite von Jamie Foxx (54) auf der großen Kinoleinwand zu sehen sein. Ihr Comeback nahm Diaz nun zum Anlass, um im Podcast «Second Life» ihre Anfänge in der Branche Revue passieren zu lassen.

In den Neunzigerjahren war die gebürtige Kalifornierin als Model tätig. Jedoch hatte sie Schwierigkeiten, an Bookings zu kommen. Ihr Glück versuchte sie damals sogar in Paris, doch vergebens. «Ich war ein ganzes Jahr dort und habe nicht einen einzigen Tag gearbeitet. Ich konnte beim besten Willen keinen Job finden», erzählt Diaz im Interview mit Moderatorin Hillary Kerr (41).

Irgendwann kam dann schließlich ein Angebot, doch es gab einen Haken: «Ich glaube, ich war eine Drogenkurierin, die Stoff nach Marokko schmuggelte – ich schwöre!» Man habe ihr einen verschlossenen Koffer überreicht, in dem angeblich ihre Kostüme gewesen sein sollen. Erst bei ihrer Ankunft am Flughafen habe sie realisiert, dass in dem Gepäckstück illegale Substanzen waren, worauf sie in Panik geriet.

Diaz drohte eine Gefängnisstrafe von zehn Jahren

«Ich bin dieses blonde, blauäugige Mädchen in Marokko. Ich trage zerrissene Jeans und Plateaustiefel und habe mein Haar offen – das ist wirklich unsicher», erinnert sich die heute 49-Jährige. «Ich sagte den Beamten: ‹Ich weiß es nicht, es ist nicht meins, ich habe keine Ahnung, wem es gehört.› Das war der einzige Job, den ich in Paris bekam.» Um einer Gefängnisstrafe von mindestens zehn Jahren zu entgehen, ließ Diaz den Koffer bei den Beamten und kehrte zurück nach Los Angeles.