Hygiene-Beichte : Cameron Diaz verrät, welches Körperteil sie nie wäscht

Die Aufregung war groß, als Mila Kunis erzählte, dass sie sich nicht täglich duscht. Jetzt sprach auch Cameron Diaz über ihre Körperhygiene.

Ihre Antwort auf die Frage, was sie für ihre Schönheit tut, überrascht. «Ich tue buchstäblich nichts dafür», offenbarte sie und fügte noch hinzu: «Ich besitze eine Milliarde Schönheitsprodukte, aber die setzen in der Regel nur Staub an.» Früher, als sie noch als Hollywood-Schauspielerin tätig war, sei das anders gewesen. Der Schönheitsdruck hatte ihr Leben bestimmt. «Es ist schwer, sich selbst nicht zu betrachten und sich nicht an anderen Schönheitsmerkmalen zu messen.»